«Наш народ никогда не будет стрелять друг в друга» и другие лозунги на провластном митинге в Минске

Сторонники президента Беларуси Александра Лукашенко 27 августа собрались на митинг в Минске. Участники акции выступают за мир, безопасность и стабильность в Беларуси, осуждая действия оппозиции, которые, по их мнению, раскалывают страну. Большая часть участников — это люди пенсионного возраста. На акции они заявляли о том, что белорусы никогда не будут стрелять в белорусов — видимо, игнорируя все новости о насилии силовиков по отношению к мирным демонстрантам в первые дни акций, прошедших после президентских выборов. Какие еще лозунги были на провластном митинге — в эфире Дождя.