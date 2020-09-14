«Что вы опять достаете сахар из рукава?» Павел Лобков разбирает альтернативные диагнозы Навальному от российских врачей

Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в немецкой клинике «Шарите». Также Навальный теперь может вставать с больничной койки на короткое время. Правительство Германии сообщило, что независимые лаборатории Франции и Швеции также подтвердили наличие в организме Навального яда из группы «Новичок». Глава МИДа России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RTVI, что «Россия не может верить Западу на слово, чтобы открыть уголовное расследование». Александр Сабаев, главный токсиколог Омской области, который занимался лечением Навального в Омске, назвал диагноз немецких врачей «фантастическим». Тем временем агентство Reuters со ссылкой на пять анонимных источников в медицинских кругах сообщило, что прибывшие в аэропорт врачи скорой помощи наблюдали клиническую картину отравления, признаков нарушения обмена веществ они не обнаружили, а при первоначальных тестах уровень сахара у Навального был в норме. Reuters также сообщило, что инъекцию атропина, который используется при отравлении, в аэропорту Навальному не вводили, а в первые 12 минут врачи омской скорой исключили все те диагнозы, которые сейчас озвучивают российские специалисты. Всю новую информацию, связанную с отравлением Навального, мы обсудили с научным обозревателем Дождя Павлом Лобковым.