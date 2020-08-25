«Навальный жив благодаря им». Павел Лобков объясняет действия реаниматологов в Омске и расшифровывает выводы клиники «Шарите»

Одним из врачей, которые оказывали Алексею Навальному первую помощь после поступления в омскую больницу, был реаниматолог Борис Теплых, заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н. И. Пирогова, приехавший в Омск из Москвы. В своем Facebook он выступал в защиту врачей, которые долгое время не давали разрешение на транспортировку Навального в Германию из-за опасности для здоровья пациента. После этого Теплых дал интервью, в котором объяснил действия реаниматологов и токсикологов в Омске. Как так вышло, что наши врачи не нашли отравляющее вещество, а немецкие нашли? Павел Лобков изучил заявления омских и немецких врачей и попытался ответить на этот вопрос в эфире Дождя.