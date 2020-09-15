В Липецке на одном участке отменены итоги выборов. Там победил кандидат «Умного голосования»
В Липецке на одном из избирательных участков были полностью отменены итоги голосования из-за многочислсенных нарушений. Там наибольшее количество голосов получил кандидат в гордуму от партии «Новые люди» Дмитрий Красчиков. Его поддерживало «Умное голосование». Детали этой истории обсудили с самим Красчиковым.
Фото на превью: Егор Алеев / ТАСС
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