«Ревизорро» попала в больницу: как Елена Летучая будет выводить тараканов в госучреждениях
Из модных ресторанов и гостиниц — в школы и больницы. Елена Летучая, одна из самых популярных ведущих телеканала «Пятница», переходит на «Первый», где займется проверкой социальных учреждений. Программа будет называться «Летучий отряд», и тестовую проверку уже не прошла Воронежская больница №2. Евгения Котляр провела инспекцию ютуб каналов и сводок региональных новостей и составила рейтинг больниц, школ и других муниципальных организаций, которые могут заинтересовать Елену Летучую на посту главного ревизорро страны.
Обзоры муниципальных больниц в провинции не собирают миллионные просмотры в ютубе, но их не меньше чем видео про макияж или еду. Обычно авторы ведут себя довольно скромно. Эти видео сняты незаметно, на мобильные телефоны без ведома врачей и санитарок. Возможно, Елена Летучая заинтересуется тихой инициативой неизвестных ютуб-блогеров.
Одни оставляют страшноватые больничные хроники без комментариев. Другие — сами появляются «в кадре» и даже используют параллельный монтаж.
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