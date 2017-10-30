«Ревизорро» попала в больницу: как Елена Летучая будет выводить тараканов в госучреждениях

Обзоры муниципальных больниц в провинции не собирают миллионные просмотры в ютубе, но их не меньше чем видео про макияж или еду. Обычно авторы ведут себя довольно скромно. Эти видео сняты незаметно, на мобильные телефоны без ведома врачей и санитарок. Возможно, Елена Летучая заинтересуется тихой инициативой неизвестных ютуб-блогеров.

Одни оставляют страшноватые больничные хроники без комментариев. Другие — сами появляются «в кадре» и даже используют параллельный монтаж.