«В отдельных аптеках уже нет спиртосодержащих препаратов».Как отправление «Боярышником» может привести к фармацевтическому коллапсу
Йод и зеленка только по рецепту? Об этом во вторник утром, 27 декабря заявил вице‑премьер Александр Хлопонин. Правда, ближе к вечеру уточнил, что о рецептах все‑таки речь не идет: «Они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают».
Фото: Петр Кассин/«Коммерсантъ»
Хлопонин добавил, что отпускаться по рецепту будут только «препараты двойного назначения». Взять оборот спиртосодержащих препаратов под контроль поручил премьер‑министр России Дмитрий Медведев. Поводом стало массовое отравление людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, от него погибли 77 человек.
О том, как отравление «Боярышником» может сказаться на фармацевтической отрасли, и что, возможно, придется покупать по рецепту, мы поговорили с исполнительным директором Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой.
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