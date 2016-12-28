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«В отдельных аптеках уже нет спиртосодержащих препаратов».

Как отправление «Боярышником» может привести к фармацевтическому коллапсу
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01:12, 28 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Лекарства
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Йод и зеленка только по рецепту? Об этом во вторник утром, 27 декабря заявил вице‑премьер Александр Хлопонин. Правда, ближе к вечеру уточнил, что о рецептах все‑таки речь не идет: «Они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают».

Фото: Петр Кассин/«Коммерсантъ»

Хлопонин добавил, что отпускаться по рецепту будут только «препараты двойного назначения». Взять оборот спиртосодержащих препаратов под контроль поручил премьер‑министр России Дмитрий Медведев. Поводом стало массовое отравление людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, от него погибли 77 человек.

О том, как отравление «Боярышником» может сказаться на фармацевтической отрасли, и что, возможно, придется покупать по рецепту, мы поговорили с исполнительным директором Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой.

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