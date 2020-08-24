«Руководство страны сказало, что будет реагировать жестко». Экс-министр культуры Беларуси — о задержаниях и вызове в СК членов совета оппозиции

В Минске продолжается преследование оппозиции со стороны власти: доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову и лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского, членов Координационного совета, задержали силовики, а члена президиума КС и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич в качестве свидетеля пригласили в СК по делу о создании Совета. По всей стране продолжаются мирные митинги, однако реакцию Лукашенко на них нельзя назвать однозначной: 23 августа белорусский президент приехал в свою резиденцию на вертолете Ми-8 с автоматом в руках. Вместе с ним был его сын Николай Лукашенко в военном обмундировании. Какой план действий у оппозиции и идет ли речь о силовом свержении власти, мы поговорили с экс-министром культуры Беларуси и бывшим гендиректором Купаловского театра Павлом Латушко.