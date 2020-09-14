«Новосибирск и Томск — да. Но не приписывайте себе чужих побед». Политолог Кынев — об итогах выборов, «умном голосовании» и реакции власти

Здравствуйте!

Добрый вечер!

Только что говорили с Ивановым Ждановым из ФБК, он говорит, что эти выборы показали победу «Умного голосования» Алексея Навального. Согласны ли вы с такой оценкой?

Я слышал это интервью, пока ждал своего подключения. Иван Жданов ведет себя как политик, поэтому политики, конечно, преувеличивают и Иван Жданов преувеличивает. Вы знаете, можно с таким же успехом поддержать какой-нибудь фильм на церемонии «Оскар» и сказать: «Мы его поддержали, поэтому он победил», хотя там голосуют киноакадемики.

Я думаю, что в Тамбове, конечно, победа Максима Косенкова, бывшего мэра Тамбова, который был осужден, отсидел, вернулся в политическую жизнь, собрал команду, вначале пошел на выборы городской думы, не очень удачно, потом на областную и теперь наконец-то добился победы, это его победа. Я думаю, что если мы проведем опрос в Тамбове, вряд ли там значимое количество людей в принципе знает про «Умное голосование».

Поэтому, конечно, эффект у «Умного голосования» есть, но надо быть реалистами, Алексей Навальный ― человек, известный в первую очередь в крупных городах, среди людей образованных, пользующихся интернетом, поэтому показательно, что в основном это Новосибирск и Томск, то есть университетские научные центры. Новосибирск ― это третий город России по количеству избирателей после Москвы и Петербурга, четвертый город у нас Екатеринбург.