Десять дней на переезд: какой квартиры могут лишить должников, даже если она единственная.

Министерство юстиции опубликовало для общественной экспертизы законопрект, который разрешает приставам выселять по решению суда должников из просторных квартир и переселять их в менее просторные. Сейчас по закону приставы не могут забирать у должника единственное жилье, даже если это дворец.

Мы обсудили, как будет выглядить схема изъятия и продажи жилья, с ведущим юрисконсультом Фонда «Институт экономики города» Дмитрием Гордеевым.