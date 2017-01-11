Десять дней на переезд: какой квартиры могут лишить должников, даже если она единственная.Объясняет эксперт Института экономики города Дмитрий Гордеев
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Министерство юстиции опубликовало для общественной экспертизы законопрект, который разрешает приставам выселять по решению суда должников из просторных квартир и переселять их в менее просторные. Сейчас по закону приставы не могут забирать у должника единственное жилье, даже если это дворец.
Мы обсудили, как будет выглядить схема изъятия и продажи жилья, с ведущим юрисконсультом Фонда «Институт экономики города» Дмитрием Гордеевым.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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