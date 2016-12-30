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Зачем вырубают деревья в Кусково.

История строительства одной хорды
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01:18, 30 декабря
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Теги:
Парки
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В усадьбе Кусково на юге Москвы впервые с июня вновь начали рубить лес. Работы начались накануне поздно вечером. Полиция, которая оцепила участок, в итоге задержала 11 активистов и корреспондента Дождя Василия Полонского. Экозащитники возмущались тем, что под новую автомобильную хорду вырубают знаменитый парк, еще недавно входивший в особо охраняемую неприкосновенную территорию.

Василия Полонского обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и в итоге оштрафовали на 600 рублей, несмотря на то, что он выполнял редакционное задание.

В начале декабря Путин обещал лично обсудить с мэром Москвы Собяниным проблему вырубки 12 гектар леса для строительства автомагистрали. Теперь, после выхода на федеральный уровень, активисты не понимают, кто еще может им помочь. Власти утверждают, что ничего не нарушают, а защитники пытаются доказать обратное.

Как развивалась эта история — разбирался Даниил Сотников.

Фото: twitter

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