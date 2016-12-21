Алексей Кудрин: «Это будет скорее шоу, чем деньги».

Большинство экономистов предсказывает стагнацию российской экономики в ближайшие годы. Это означает рост не выше 3%. Президент Владимир Путин уже потребовал от правительства к маю подготовить меря для ускорения экономики. Нужно, чтобы она росла быстрее 4% в год, то есть выше среднемировых темпов.

Возможно ли это, мы спросили у председателя совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов Алексея Кудрина.