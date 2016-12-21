Кто стоит за группировкой «Джейш аль-Фатх», и убила ли она российского посла.

Несколько арабских СМИ сообщили в среду, что ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова взяла на себя организация «Джейш аль-Фатх». В переводе с арабского «Армия завоевания». Ранее об этой организации было мало что известно. Она не включена в список террористических и экстремистских организаций. Можно ли верить информации, что за этим терактом стоит группировка «Джейш аль-Фатх», что она из себя представляет, и чем отличается от, запрещенной в России, «Джабхат ан-Нусры». Эти вопросы мы задали журналисту Орхану Джемалю.

Орхан, прежде всего, что это за организация? И можно ли доверять информации, что именно она стоит за этим страшным убийством?

Начнем со второго, можно ли доверять? Эта информация уже подвергнута сомнению, есть сирийский эксперт, который находится здесь, он посмотрел это заявление и раскритиковал его, сказав, что это не похоже на подлинное, там есть некие детали в шрифтах, это не похоже на то, что эта организация выпускала раньше в своих пресс-релизах. Так что она ли, не она ли — тут вопрос открытый остается. Что касается самой организации, строго говоря, это не организация, а союз шести организаций, три наиболее крупных из которых — это знаменитый «Джебхат ан-Нусра» (Верховный суд России признал организацию «Джебхат ан-Нусра» террористической, ее деятельность на территории России запрещена), она не самая крупная, но самая известная, по сути дела, являлась до лета этого года филиалом Аль-Каиды (Верховный суд России признал организацию Аль-Каида террористической, ее деятельность на территории России запрещена), и в свою очередь когда-то была дочерней структурой «Исламского государства» (Верховный суд России признал организацию «Исламское государство» террористической, ее деятельность на территории России запрещена), но летом этого года она переименовалась и отмежевалась от Аль-Каиды, объявив о расторжении отношений. Вторая организация — это «Ахрар аш-Шам», это самая большая, самая многочисленная организация, наверное, из всех организаций в сирийской оппозиции, самая массовая, то есть она рассредоточена по многим, по самым разным провинциям, и восходит к движению «Братьев-мусульман» (Верховный суд России признал организацию «Братья-мусульмане» террористической, ее деятельность на территории России запрещена) в Сирии, то есть она, костяк этой организации как раз и были люди, отпущенные в 2011 году после амнистии, объявленной Башаром Асадом. И третья, достаточно известная организация, — это «Джейш валь-Ансар аль-Мухаджирин», эта организация любопытна тем, что изначально она состояла в основном из выходцев с Кавказа, из выходцев из России, но и турки там тоже воевали. Вот, скажем, эти три структуры составляют примерно 90 процентов.

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