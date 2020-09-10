«Уезжать из Беларуси я не собираюсь». Член КС по передаче власти о работе обезглавленного совета
Сотрудники КГБ и милиции угрожали убийством члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Об этом сообщила оппозиционерка, которая находится под арестом, в своем заявлении в Следственный комитет. Также многие другие члены совета находятся под арестом, а некоторые покинули страну. Адвокат, член КС белорусской оппозиции Михаил Кириллюк рассказал в эфире Дождя, как сейчас функционирует совет.
Фото на превью: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
0 минут назад
Родненков и Кравцов могут вернуться в Беларусь в течение нескольких недель
1 час назад
Основной инстинкт Симоньян, последний танец Лукашенко, жестокий приговор Ефремову
1 час назад
«Имперское сознание нас подводит». Людмила Улицкая — об ответе Алексиевич и нежелании России отпустить Беларусь
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю