Террористы, которые не произвели ни одного теракта: за что судят «Хизб ут-Тахрир».

Верховный суд отменил приговор одному из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» и отправил его на пересмотр. Прокуратура настаивала, что Руслан Зейтуллаев возглавлял ячейку (признанной террористической) организации «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. Но Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его лишь за участие в организации, и вместо 17 лет, запрошенных прокурором, Зейтуллаев получил 7. Теперь, по решению Верховного суда, этот приговор отменен, и военный суд будет рассматривать дело заново.

Мария Борзунова разбиралась в том, как появилось дело «Хизб ут-Тахрир», по которому в Крыму проходят уже 19 человек, а журналист Надежда Кеворкова рассказала нам, за что судят крымских татар.