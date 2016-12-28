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Террористы, которые не произвели ни одного теракта: за что судят «Хизб ут-Тахрир».

Журналист Надежда Кеворкова о том, что происходит с крымскими татарами
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01:32, 28 декабря
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Ведущие:
Мария Борзунова, Павел Лобков
Теги:
Крым
69
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Верховный суд отменил приговор одному из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» и отправил его на пересмотр. Прокуратура настаивала, что Руслан Зейтуллаев возглавлял ячейку (признанной террористической) организации «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. Но Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его лишь за участие в организации, и вместо 17 лет, запрошенных прокурором, Зейтуллаев получил 7. Теперь, по решению Верховного суда, этот приговор отменен, и военный суд будет рассматривать дело заново.

Мария Борзунова разбиралась в том, как появилось дело «Хизб ут-Тахрир», по которому в Крыму проходят уже 19 человек, а журналист Надежда Кеворкова рассказала нам, за что судят крымских татар.

Фото: Антон Наумлюк

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