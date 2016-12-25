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Крушение Ту-154 под Сочи: что случилось на борту и почему так странно реагируют соцсети

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22:06, 25 декабря
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Ведущие:
Анна Монгайт
Теги:
Самолеты, Сочи
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— Министр транспорта Максим Соколов заявил, что большой разброс обломков Ту‑154 обусловлен сильным течением. Ранее писали о том, что разбросанные на много километров обломки погибшего самолета могут быть следствием теракта.

— Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила пользователям возможность оставлять комментарии на страницах, предположительно принадлежавших погибшим при крушении Ту‑154 в Черном море.

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