Крушение Ту-154 под Сочи: что случилось на борту и почему так странно реагируют соцсети

— Министр транспорта Максим Соколов заявил, что большой разброс обломков Ту‑154 обусловлен сильным течением. Ранее писали о том, что разбросанные на много километров обломки погибшего самолета могут быть следствием теракта.

— Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила пользователям возможность оставлять комментарии на страницах, предположительно принадлежавших погибшим при крушении Ту‑154 в Черном море.