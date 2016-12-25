Крушение Ту-154 под Сочи: что случилось на борту и почему так странно реагируют соцсети
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Новости
1:18
РБК узнал об обсуждении в Кремле получения 70% голосов «основным кандидатом» на выборах
0:42
Первый самолет с телами погибших в крушении Ту-154 прибудет в Москву в понедельник утром
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22:58
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21:43
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18:35
Министр транспорта рассказал об отсутствии информации о выживших в катастрофе Ту-154
— Министр транспорта Максим Соколов заявил, что большой разброс обломков Ту‑154 обусловлен сильным течением. Ранее писали о том, что разбросанные на много километров обломки погибшего самолета могут быть следствием теракта.
— Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила пользователям возможность оставлять комментарии на страницах, предположительно принадлежавших погибшим при крушении Ту‑154 в Черном море.
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