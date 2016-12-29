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Новогодних подарков не будет: как старики и дети встретят 2017 год.

Волонтеры фонда «Старость в радость» и директор Детской деревни-SOS в Томилино — о кризисе благотворительности
Вечернее шоу Здесь и сейчас
01:09, 29 декабря
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Ведущие:
Анна Монгайт
Теги:
Дети, Благотворительность
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Россияне стали меньше тратить на благотворительность: фонды все как один жалуются, что с трудом собрали подарки на Новый год. Особенно пострадали дети и поижые люди.Мы поговорили с волонтерами фонад «Старость в радость» в радость и директором Детской деревни-SOS в томилино Анатолием Васильевым о кризисе в благотоврительности.

На превью: ВКонтакте

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