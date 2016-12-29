Новогодних подарков не будет: как старики и дети встретят 2017 год.

Россияне стали меньше тратить на благотворительность: фонды все как один жалуются, что с трудом собрали подарки на Новый год. Особенно пострадали дети и поижые люди.Мы поговорили с волонтерами фонад «Старость в радость» в радость и директором Детской деревни-SOS в томилино Анатолием Васильевым о кризисе в благотоврительности.