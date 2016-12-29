Новогодних подарков не будет: как старики и дети встретят 2017 год.Волонтеры фонда «Старость в радость» и директор Детской деревни-SOS в Томилино — о кризисе благотворительности
Новости
1:39
В Минобороны прокомментировали карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154
1:18
В Москве задержали 11 защитников парка «Кусково»
0:59
«Фонтанка» сообщила о задержании в Санкт-Петербурге главы порта «Усть-Луга»
0:36
Генпрокуратура Израиля поручила начать расследование в отношении премьер-министра Нетаньяху
Вчера
22:08
РБК узнал о возможной отставке самого высокооплачиваемого чиновника Минобороны
21:35
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154
21:32
В МИД отреагировали на сообщения о подготовке новых санкций США против России
21:28
СМИ узнали об отстранении от соревнований биатлонисток Вилухиной и Романовой
Россияне стали меньше тратить на благотворительность: фонды все как один жалуются, что с трудом собрали подарки на Новый год. Особенно пострадали дети и поижые люди.Мы поговорили с волонтерами фонад «Старость в радость» в радость и директором Детской деревни-SOS в томилино Анатолием Васильевым о кризисе в благотоврительности.
На превью: ВКонтакте
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Чему будут учить школьников на «антикоррупционных уроках» Эксперт Transparency International Алена Вандышева — о новой идее министерства образования
Невеселые картинки: что племяннику Путина не понравилось в «детском» УК Автор иллюстрированного издания: «Леденящие кровь истории в книгу не вошли»
Святая соха и «темные силы»: что рассказывают школьникам на уроках духовности И как новый предмет для пятиклассников стал поводом для обращения в прокуратуру
Временный владелец для «Роснефти», досье на погибшего в Сирии полковника, и «Одесса-мама» отвечает «Ревизорро»
КомментарииСкрыть