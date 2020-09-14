«Отдавать пока есть чем, тем же „Беларуськалием“». Как Лукашенко будет расплачиваться с Путиным за помощь России

Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко и пообещал оказать финансовую помощь Беларуси, где уже месяц не утихают протесты после президентских выборов. Переговоры лидеров стран прошли «с глазу на глаз» в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. По итогам консультаций российский лидер выразил уверенность, что белорусы сами без подсказок извне разберутся в ситуации, поддержал планы Лукашенко переписать Конституцию, пообещал предоставить вакцину от коронавируса и, самое главное, заявил о готовности дать кредит в 1,5 миллиарда долларов. Это много или мало для Беларуси? На что Лукашенко сможет потратить эти деньги и вернет ли их когда-нибудь России? Разбирались с экономистом и президентом минского Научно-исследовательского центра Мизеса Ярославом Романчуком.