Как пропадали оппоненты Лукашенко
За последние две недели белорусские власти ужесточили репрессии против активных участников протестных выступлений. Члены президиума Координационного совета либо были вынуждены покинуть страну, либо были вывезены за пределы Беларуси насильно, либо оказались под стражей. Естественно, во всех случаях белорусские власти не подтверждают политической подоплеки: опыт противостояния с оппозицией за четверть века у Лукашенко и его окружения накопился огромный. Как белорусский лидер боролся со своими противниками — в сюжете Эдуарда Бурмистрова.
Фото на превью: Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, пресс-служба Кремля
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
38 минут назад
СК Беларуси отказался провести проверку из-за задержания 47 журналистов. Там назвали обращение «абстрактным»
1 час назад
Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей убийством, сейчас она в СИЗО. Поговорили с ее адвокатом
4 часа назад
«Заявлялось, что меня вывезут живой или по частям»: Колесникова пожаловалась в СК на свое похищение
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю