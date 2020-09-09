Как пропадали оппоненты Лукашенко

За последние две недели белорусские власти ужесточили репрессии против активных участников протестных выступлений. Члены президиума Координационного совета либо были вынуждены покинуть страну, либо были вывезены за пределы Беларуси насильно, либо оказались под стражей. Естественно, во всех случаях белорусские власти не подтверждают политической подоплеки: опыт противостояния с оппозицией за четверть века у Лукашенко и его окружения накопился огромный. Как белорусский лидер боролся со своими противниками — в сюжете Эдуарда Бурмистрова.