«Лукашенко получит вежливый и дипломатичный отказ». Пресс-секретарь Тихановской — о будущей встрече Москвы и Минска

На фоне интервью Лукашенко, которое он дал российским журналистам госканалов, Светлана Тихановская выпустила видеообращение к россиянам, в котором призвала не верить лжи российских госканалов. «К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская. В эфире Дождя — Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской, с которой мы обсудили обращение Светланы к россиянам и грядущую встречу Путина и Лукашенко.