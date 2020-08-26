В белорусскую редакцию «КП», которая писала про протесты, пришли с проверкой. Уже две недели газету не печатают на территории страны
В редакцию «Комсомольской правды» в Беларуси пришли с проверкой сотрудники Госконтроля. «Комсомольская правда» в Беларуси — независимое издание, освещающее протесты наравне с официальной повесткой. Чем провинились журналисты? Спросили у Натальи Галезник, генерального директора ЗАО «БелКП-ПРЕСС».
Фото: Комсомольская правда в Беларуси / Facebook
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