«Будто она на другой планете». Почему речь Мелании Трамп потрясла американцев

Первая леди США, непубличная Мелания Трамп выступила со словами поддержки в адрес своего мужа, кандидата в президенты США и действующего президента Дональда Трампа. Ее обращение к нации неожиданно произвело фурор. Речь Мелании сильно отличалась от других выступлений на съезде Республиканской партии, в которых ораторы стремились раскритиковать Джо Байдена и «радикальных демократов». Вместо этого Мелания говорила о «прекрасной стороне человечества», которую она видела во время пандемии, одновременно призывая к единству. Мы обсудили речь Мелании Трамп с журналисткой, много лет прожившей в США, Екатериной Котрикадзе.