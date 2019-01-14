Компьютерная игра, а не военная драма: историки о патриотическом кинохите «Т-34»

Патриотический фильм «Т-34» с вездесущим Александром Петровым при обилии рекламы на федеральных каналах и в прессе продолжает собирать рекордные для отечественного фильма деньги: почти два миллиарда рублей. И это несмотря на критику. Сюжет фильма о побеге пленных советских танкистов на захваченном немцами танке уже использовался в фильме 1964 года «Жаворонки», немцы опять выставлены идиотами, снаряд, пущенный по танку, не взрывается внутри, и все остаются в живых. Танки, а не «Ирония сульбы», стали главными героями новогодних дней. О счастливом соединении пропаганды с коммерцией — Богдан Бакалейко.