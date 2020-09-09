Зачем элитный информационный десант во главе с Симоньян высадился в Минске. Колонка Тихона Дзядко

Александр Лукашенко впервые за время протестов, вспыхнувших в Беларуси после президентских выборов, дал большое интервью журналистам. Правда на беседу с президентом приехали не журналисты белорусских СМИ, а сотрудники российских государственных изданий. Среди них была и главред RT Маргарита Симоньян. В интервью Лукашенко рассказал и о западном следе в протестах, и о попытках захвата власти, и о своем успехе на президентских выборах. Дискуссии на актуальные темы и обсуждения насущных белорусских проблем не вышло. Почему — рассказал Тихон Дзядко в своей колонке.

Интервью Александра Лукашенко с сотрудниками российских государственных каналов — это какой-то особый жанр, ранее не виданный, причем и по форме и по содержанию. Вернее это было бы назвать не интервью, а встречей единомышленников: без острых и актуальных вопросов, без сомнений в том, что говорит собеседник, хотя есть в чем, мягко говоря, усомниться. «Спасибо, что вы с нами честны», — говорит президенту Лукашенко Маргарита Симоньян. Или еще: «Я вот с расстояния, чтобы операторы не поругались, жму вам руку». В этой пятерке все друг другом довольны, никто ни с кем не ругается, атмосфера полного взаимопонимания. Как и полагается тем, кто за одно.

Только представьте ситуацию. Ты — президент. В твоей стране прошли выборы, в фальсификации которых уверено огромное количество людей. И вот уже месяц в стране серьезный политический кризис и противостояние. Что ты сделаешь, чтобы донести свою точку зрения до несогласных и ответить на их вопросы? Самое разумное — встретиться с журналистами независимых белорусских изданий, хорошо,что они все-таки есть. Какой хороший был бы пиар-ход: показать, что ты не боишься острых вопросов, ты президент всех: и тех, кто за тебя, и тех, кто против.

Если это слишком, то ты можешь встретиться с журналистами независимого издания, которое в Беларуси смотрят или читают — например, с телеканалом Дождь. Есть вариант похуже: встретиться с ведущими своих, белорусских телеканалов. Они пропагандисты, разговор с ними будет не очень убедительным, но они хотя бы свои. А что же тут? Встреча с представителями аж четырех российских каналов, каналов соседнего государства.

Почему же происходит так? Да потому что это интервью не для белорусского зрителя и даже не для российского. Вернее, для российского, но только одного, вполне конкретного. Александр Лукашенко упоминает свои встречи и особые отношения с Владимиром Путиным за интервью не раз и не два. К месту и не к месту. Просто, чтобы не забывали. В интервью — все важные месседжи, которые нужно донести до «старшего брата», как его называет Лукашенко.

Во-первых, все происходящее — козни Запада. Казалось бы, тут интервьюерам стоило бы уточнить: откуда такая информация? Неужели каждый из десятков и сотен тысяч выходящих на улицы выведен туда заокеанскими силами, окопавшимися в Польше? Но единомышленники не уточняют, единомышленники соглашаются.

Все протесты организуют американцы, а выборы прошли успешно для Лукашенко — даже успешнее, чем прошлые. Задать вопрос про нарушения? Усомниться в итогах выборов? Поговорить про незарегистрированных кандидатов? В планы московской четверки собеседников Лукашенко это явно не входило.

Собеседники Лукашенко перед встречей в понедельник со «старшим братом» должны помочь ему донести до Путина нужные мысли. Он легитимен, против него американцы, а его оппоненты — против России.

Фактор Москвы вообще не звучал в белорусских событиях, пока его до и после выборов не поднимал в разных видах Лукашенко, а «реанимационный пакет реформ для Беларуси», на который, видимо, ссылается Лукашенко, никакого отношения ни к Координационному совету, ни к Светлане Тихановской не имеет. Наверное, журналистам, которые берут интервью, было бы неплохо у него это уточнить. Ну, конечно, в том случае, если бы это было интервью, а интервьюеры были бы журналистами, а не единомышленниками.

Если в 1968 году необходимо было отправлять войска в Прагу, чтобы усмирять людей, которые вышли на улицу за свою свободу, то в 2020 все делается хитрее и банальнее. Сперва отправляется группа из технических работников, которые занимают вакантные после увольнения должности на белорусском государственном телевидении. Следом выезжает элитный информационный десант, который обеспечивает подготовку к ключевому событию: встрече со «старшим братом» в Москве. Спецоперация, которая ни к интервью, ни к журналистике, ни к поиску ответов на вопросы не имеет никакого отношения. Только помощь вассалу перед его встречей с сюзереном. Все это и правда попахивает каким-то средневековым бесстыдством в феодальной системе, которую за четверть века выстроил Александр Лукашенко. А желающих принять в этом участие по другую сторону границы, к сожалению, немало. Только вопрос с очевидным ответом: люди на улице это не слишком купят.

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.