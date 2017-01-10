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Промежуточный этап: как выбирают колонии для осуждённых

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01:18, 10 января
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Ведущие:
Мария Борзунова
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После истории с Ильдаром Дадиным Глава СПЧ Михаил Федотов предложил включить норму об обязательном уведомлении родственников о переводе осужденного из одной колонии в другую. По закону осужденные должны отбывать наказание в регионе, где они живут или были осуждены. Но на практике ФСИН сам решает, куда отправить человека, если он осужден по определенным статьям. К таким относится, к примеру, терроризм, госизмена и другие статьи.

Мария Борзунова о том, где иногда обнаруживают известных заключенныx:

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

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