Промежуточный этап: как выбирают колонии для осуждённых
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После истории с Ильдаром Дадиным Глава СПЧ Михаил Федотов предложил включить норму об обязательном уведомлении родственников о переводе осужденного из одной колонии в другую. По закону осужденные должны отбывать наказание в регионе, где они живут или были осуждены. Но на практике ФСИН сам решает, куда отправить человека, если он осужден по определенным статьям. К таким относится, к примеру, терроризм, госизмена и другие статьи.
Мария Борзунова о том, где иногда обнаруживают известных заключенныx:
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
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