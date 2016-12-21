Красная площадь для избранных: кого пустят к Кремлю на Новый год

В новогоднюю ночь на Красную площадь будут пускать только по билетам. Об этом сообщили в среду, 21 декабря, в Управлении охраны общественного порядка МВД. Встретить новый год у стен Кремля смогут всего шесть тысяч человек. Тем, у кого билета нет, полиция рекомендовала даже не пытаться прорваться на главную площадь страны.

Выяснить, что это за билеты оказалось не так просто. В обычных кассах они не продаются, справочная мэрии не в курсе, управление делами президента за это не отвечает.

В итоге представитель Департамента безопасности правительства Москвы сообщил Дождю, что речь идет о новогоднем шоу, которое устраивает телеканал ТВЦ. Попасть туда можно только выиграв лотерею на портале «Активный гражданин» — это сайт московских властей, где проводятся онлайн-опросы о городских проблемах.

Столичная полиция также сообщила, что в новогоднюю ночь усилят меры безопасности в городе. На пути к праздничным гуляниям будет установлено оцепление из тяжелых грузовиков.

Впервые вход на Красную площадь закрыли для широкой публики в прошлом году. Там тогда шли съемки новогоднего шоу Первого канала.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости