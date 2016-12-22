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Когда мы начнем выключать свет дома через фейсбук.

Рассказывает главный робототехник «Сколково» Альберт Ефимов
Вечернее шоу Здесь и сейчас
00:06, 22 декабря
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Технологии
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Глава Facebook Марк Цукерберг запрограммировал себе дворецкого и назвал его Джарвисом. Теперь «Джарвис» — это есть система искусственного интеллекта, которая управляет всем в доме у Цукерберга: светом, температурой, камерами.

«Джарвис», как заявляет предприниматель, понимает человеческую речь, распознает символы, движение и лица. Впрочем, по словам корреспондента Fast Company, которому удалось взглянуть на работу системы, «умный» помощник еще ошибается: например, свет включает с четвертого раза.

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