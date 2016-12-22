Когда мы начнем выключать свет дома через фейсбук.Рассказывает главный робототехник «Сколково» Альберт Ефимов
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
17:13
Заместителя мэра Новгорода заподозрили в педофилии
16:39
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя
16:34
Ректор ГИТИСа ответил на жалобу студентов Мединскому по поводу объединения факультетов
15:20
Умер внук Сталина
15:07
В Краснодаре задержали активиста из-за креста на бюсте Дзержинского
14:51
Родственников убийцы российского посла в Турции отпустили из-под ареста
14:33
Из-за массового отравления в Иркутске шестеро детей остались сиротами
14:26
Путин заявил о превосходстве России над любым агрессором
Глава Facebook Марк Цукерберг запрограммировал себе дворецкого и назвал его Джарвисом. Теперь «Джарвис» — это есть система искусственного интеллекта, которая управляет всем в доме у Цукерберга: светом, температурой, камерами.
«Джарвис», как заявляет предприниматель, понимает человеческую речь, распознает символы, движение и лица. Впрочем, по словам корреспондента Fast Company, которому удалось взглянуть на работу системы, «умный» помощник еще ошибается: например, свет включает с четвертого раза.
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
В Китае впервые показали самый большой в мире боевой дрон
Противостояние антимонопольщиков и Google. За что ФАС грозит топ-менеджерам тюрьмой Slon.ru о том, как ведомство хочет наказать американскую корпорацию
Китайский истребитель пятого поколения J-20 впервые показали на авиасалоне
Рогозин пообещал к 2021 году запустить беспилотник с человекоподобным роботом Федором
КомментарииСкрыть