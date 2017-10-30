Кавказские пленницы: перестанет ли Чечня возвращать женщин и детей из Сирии

​19 октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео прибытие спецборта из Сирии. В самолете вместе с сенатором Зиядом Сабсаби на родину вернулись 15 женщин и детей из России. Среди них были две дагестанки — Муслимат Курбанова и Замидат Абакарова.

Мама Муслимат Курбановой узнала, что ее дочь в Сирии, не сразу: поначалу она думала, что Муслимат с возлюбленным живут в Турции. А потом увидела в инстаграме главы Чечни свою дочь, которая возвращается домой.

Девушки находились в розыске, их обвиняли в участии в незаконном вооруженном формировании. Но представитель центра по борьбе с экстремизмом Чечни говорил «Риа Новостям», что спасенным из Сирии оформят явку с повинной, и они избегут уголовной ответственности. ​

Курбанову и Абакарову с грудными детьми в Грозном встречали родственники. Муслимат и Загидат, как и планировалось, написали явки с повинной. Но грудных детей передали родственникам, а самих девушек какое-то время держали в отделе полиции Советского района Махачкалы. В какой-то момент мать Муслимат пришла в ОВД и узнала, что ее дочь прямо в этот момент арестовывают в суде.