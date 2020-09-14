«Когда он выезжал, никто не сказал, что паспорт недействительный». Главе католической церкви Беларуси объяснили, почему его не пускают в страну
Главе католической церкви Беларуси Тадеушу Кондрусевичу наконец-то объяснили отказ во въезде в страну: оказывается, его паспорт признан недействительным. Сейчас Кондрусевич послал обращение в МВД для прояснения ситуации. Тадеуша Кондрусевича 31 августа не впустили в Беларусь, когда он возвращался из Польши — там он проводил церковные служения. До этого Кондрусевич выступал против насилия, которое силовики применяют по отношению к мирным протестующим. В эфире Дождя мы поговорили с официальным представителем Конференции католических епископов Беларуси Юрием Санько.
Фото: Raviaka Ruslan / WikiCommons
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