«Когда он выезжал, никто не сказал, что паспорт недействительный». Главе католической церкви Беларуси объяснили, почему его не пускают в страну

Главе католической церкви Беларуси Тадеушу Кондрусевичу наконец-то объяснили отказ во въезде в страну: оказывается, его паспорт признан недействительным. Сейчас Кондрусевич послал обращение в МВД для прояснения ситуации. Тадеуша Кондрусевича 31 августа не впустили в Беларусь, когда он возвращался из Польши — там он проводил церковные служения. До этого Кондрусевич выступал против насилия, которое силовики применяют по отношению к мирным протестующим. В эфире Дождя мы поговорили с официальным представителем Конференции католических епископов Беларуси Юрием Санько.