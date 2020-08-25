Недавно Лукашенко расхаживал с автоматом, а сегодня как ни в чем не бывало обсуждает бюджет. Что с ним происходит? Тут есть стратегия?

Тактика Александра Лукашенко с угроз сменилась на точечные репрессии и публичное игнорирование непрекращающихся оппозиционных митингов. 23 августа президент прилетел к своей резиденции на вертолете в военной форме и автоматом в руках. До этого Лукашенко пообещал найти всех «подстрекателей», которые несут ответственность за митинги. А уже 25 августа президент провел заседание с министрами, на котором обсуждал текущие проблемы в стране: госбюджет, зарплаты, пенсии — и почти ничего о митингах. Мы обсудили действия Лукашенко с политологами Валерием Карбалевичем и Константином Калачевым.