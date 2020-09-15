Лишь бы не было волны. Во многих странах растет число заражений коронавирусом. Что в России? Будет ли карантин?
В мире растет заболеваемость коронавирусом. За 14 сентября зафиксирован максимальный прирост заболевших с начала пандемии — 307 930 новых случаев. В России за 14 сентября зафиксировали 5 529 заражений COVID-19. Число умерших в стране стало рекордным с 31 июля —150 человек. Во многих странах ужесточают карантинные меры. Нас ждет вторая волна заболевания? В эфире Дождя специалист по семейной медицине Евгений Мерзон и независимым демограф Алексей Ракша.
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