«Лукашенко уже не воспринимается как равный партнер». Ольга Карач — о положительных итогах встречи в Сочи для белорусов

Больше не партнеры, но союзники. В Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский президент пообещал финансовую помощь Беларуси в размере 1,5 миллиардов долларов и выразил уверенность, что белорусы сами разберутся в ситуации в стране без помощи других государств. Белорусский президент, говоря с Путиным, использовал слово «друг», а Россию назвал «старшим братом» и поблагодарил Москву за поддержку. Разобрали встречу Путина и Лукашенко с Ольгой Карач, директором Международного центра гражданских инициатив «Наш Дом».