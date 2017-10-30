Как сделать скульптуру, которую никогда не снесут: рассказывает автор мемориала «Стена скорби» и памятников Ельцину, Бродскому и Гайдару

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«Место очень сложное, на самом деле. И когда оно было заявлено еще в условиях конкурса, многие его ругали. Тем не менее 336 участников собрало это место. Для меня, по моему характеру, чем сложнее место, тем мне интереснее работать. Мне кажется, что найти выход из сложного архитектурного положения — это задача, которая открывает новые горизонты. Поэтому мне нравится место. А еще потому что репрессии были не в специально отведенных местах, а в каждом дворе, в каждом доме. Именно в этом смысл этого места. Здесь — гуща событий, движение», — рассказал скульптор.

Георгий Франгулян изначально не хотел браться за работу, однако после того, как узнал о составе жюри, решил, что инициатива действительно имеет смысл: «Когда я увидел состав жюри и понял, что есть надежда на объективность... Там 24 человека, я не буду перечислять, но там были достойнейшие люди, правозащитники. Там были режиссеры, там был Павел Лунгин, Дмитрий Муратов. Там были достойные люди, которых я люблю и уважаю. Поэтому я решил, что есть шанс. Хотя мне не очень хотелось, конечно. Это тема для меня имеет большое значение. Наше окружение, родственники, соседи пострадали очень сильно. В нашем тбилисском дворе половина народа была вырезана, вычеркнута из жизни».

Монумент высотой с двухэтажный дом представляет собой стену с несколькими арками. На его стенах написано слово «Помни!» на разных языках. Территория вокруг скульптуры вымощена камнями, привезенными из бывших лагерей и тюрем ГУЛАГа.