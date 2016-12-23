Застройщикам развяжут руки: как московские власти хотят узаконить нелегальную застройку.

По всей Москве в четверг прошли общественные слушания о принятии нового документа — ПЗЗ. Это правила землепользования и застройки. В последнее время многих районах Москвы продолжаются протесты местных жителей против точечной застройки. Этот документ, по их мнению, может поставить крест на всей их борьбе. О чем идет речь, разбирался Тимофей Рожанский.

Граждане ведут борьбу с застройкой по всем районам Москвы. Сейчас эта борьба вышла на общегородской уровень: активные москвичи сопротивляются тому, чтобы такая произвольная застройка была узаконена. Это может произойти после проведения публичных слушаний о принятии новых правил землепользования и застройки.

Точечную застройку в Москве была одним из главных раздражителей москвичей еще при Лужкове. При Собянине была надежда на ее отмену. Однако новый документ — правила землепользования и застройки всерьез насторожил активистов и муниципальных депутатов, борющихся с нелегальными стройками по всему городу. По их мнению, все незаконные строительства будут легализованы и, более того, застройщик сможет начать возводить новые жилые комплексы и гостиницы, не согласовывая свои действия с местными жителями.

Фото: Антон Белицкий/Коммерсантъ

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