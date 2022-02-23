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Как менялась позиция Путина и Лаврова по ДНР и ЛНР
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Уже на протяжении нескольких месяцев идет информационная война между Россией и Западом. Корреспондент Дождя Василий Полонский собрал материал о том, как менялась риторика российских властей в отношении независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
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