«Кадыровцы» в Украине: какая у них роль в военных действиях

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает обращаться к украинцам через свой телеграм-канал. Он заявил, что в руководстве Украины «есть только бандеровцы, националисты, террористы». Также он упомянул о первых потерях. По словам Кадырова, погибли двое уроженцев Чечни, еще шестеро получили ранения. О том, какие военные из Чечни участвуют в российской операции, и как изменилась роль Кадырова со времен начала конфликта в Донбассе, поговорили с корреспондентом Дождя Антоном Баевым и главным редактором издания «Кавказский узел»* Григорием Шведовым.

«Роль Кадырова существенно усилилась в части Украины. Мы видим, что призывы Кадырова к более жесткому, и, как он сам писал, эффективному проведению спецоперации на Украине, получается, были услышаны, потому что с тех пор произошла эскалация конфликта, и, все-таки, в те годы — мы подробно разбирали видео, которые публиковались в соцсетях, в ютубе — было довольно мало свидетельств таких, как мы видели сейчас, так что явно роль усиливается <...>

Мне кажется — я не обладаю фактами, я должен об этом оговориться, могу поделиться только своим мнением — что если пойдет по негативному сценарию — я, конечно, надеюсь, что будет мир и переговоры к чему-то приведут — но какая проблема ожидает российскую армию, если все будет развиваться по негативному для любого пацифиста сценарию? Надо будет захватывать и удерживать населенные пункты. И давайте вспомним про роль кадыровцев, а именно про роль военной полиции, которую они играли в Сирии. В Сирии они были военной полицией на территории, которая скорее была под властью Башара Асада. Здесь же действительно предстоят такие сложные задачи. Если мы вспомним — я думаю, многие зрители Дождя уже видели эти кадры — как население Украины встречает отнюдь не с цветами российских военных, как они ложатся под танки, такие кадры распространялись, как они атакуют без оружия военную технику, как не реагируют на стрельбу в воздух. Здесь, конечно, роль кадыровцев, мне кажется, может быть заметной, потому что реально они не только могут устрашать <...>

Мне кажется, навыки кадыровцев в Чечне хорошо отработаны и они могут быть востребованы. Кадыровцы востребованы в первую очередь на Украине, мне кажется, не как силовики-штурмовики, но как те, кто работает в формате военной полиции, как те, кто дает пройти колоннам, как те, кто вытаскивает гражданское население из-под БТРов, из-под танков, как те, кто максимально жестко обеспечивает военным прохождение, чтобы военные машины не забрасывались чем бы то ни было, в общем, это очень много задач. Мне даже кажется, что нет достаточно кадыровцев для того, чтобы контролировать значительное число украинских городов. То есть их, конечно же, не хватит. Я думаю, что их может быть больше, чем несколько сотен, и, безусловно, это задача, которая решаема. Я считаю, что очень важно обратить внимание на то, что муфтий Чечни, официальное лицо — это, кстати, российский чиновник, не просто какой-то религиозный деятель — заявил о том, что на Украине происходит джихад, поэтому это такое очень существенное привлечение внимания любых религиозных людей, в первую очередь из Чечни, любых мусульман к участию в боевых действиях на Украине», — сказал Григорий Шведов.

*Минюст России внес издание «Кавказский узел» в реестр СМИ-«иностранных агентов»

Фото: Рамзан Кадыров / «ВКонтакте»