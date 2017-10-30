«Я видел, что его это зацепило»: как Станислав Кучер поспорил с Путиным, не спросив разрешения

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«Вы же сами слышали, что сказал президент. Сказал, что услышал рекомендацию и примет к сведению. Я все-таки с президентом близко не общаюсь, не знаю, что у него в голове и что будет дальше. Он довольно часто на встречах с СПЧ, реагируя на разные выступления, говорил, что услышал и примет к сведению, а в итоге по целому ряду вопросов ничего не сдвигалось. Бывали ситуации, когда сдвигалось. В прошлом году я выступил против вмешательства государства в интернет, и, насколько я знаю, это выступление предотвратило некоторые серьезные шаги по вмешательству государства в сеть», — рассказал журналист.

Станислав Кучер не может спрогнозировать, чем обернется его сегодняшнее выступление: «Но мне, по крайней мере, было четко видно, что его это все-таки зацепило. Я делаю этот вывод, потому что мое выступление не планировались. Я выступил, нарушив регламент — просто нажал кнопку и сказал, что хочу поделиться своими соображениями на злобу дня. И он мог, в принципе, обрубить это достаточно коротко, ответить коротко. Но он посчитал нужным распространяться. Если он решил распространяться подробно, комментировать каждое из дел, значит, что его это задело. По крайней мере, я хочу в это верить».

Правозащитники выступили с четырьмя докладами, посвященными проблемам переработки мусора, реформе выборного законодательства, правилам проведения митингов и защите прав верующих.