Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»
«Я сделаю так, что это кино бесплатно посмотрит вся страна»: режиссер Вера Кричевская — о снятии с проката в России фильма про Дождь
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Фильм режиссера Веры Кричевской «F@ck This Job» о телеканале Дождь и его основательнице Наталье Синдеевой сняли с проекта. Он должен был выйти в России 3 марта. Эту новость Кричевская прокомментировала в прямом эфире Дождя.
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