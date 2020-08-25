«Я бы взяла два автомата!» Сторонники президента Беларуси вышли на митинг, пока его противники собрались на площади Независимости
25 августа в Беларуси отмечают День Независимости: в этот день белорусы вышли на митинги за отставку Александра Лукашенко и с требованием новых президентских выборов. Помимо оппозиционных акций в Минске прошел и митинг в поддержку Лукашенко. О том, как это было, рассказали Мария Борзунова и Богдан Бакалейко.
Фото: ТАСС
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
0 минут назад
Богоугодные автозаки и призывы к Лукашенко. Как священники в Беларуси отреагировали на протесты, и что им за это было
37 минут назад
«Школьники должны бастовать». Уехавший из Беларуси блогер Влад Римашевский — о продолжении протестов
52 минуты назад
«При нынешней власти нам обратной дороги нет». Экс-ведущий СТВ Сергей Савицкий — о своем увольнении
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю