«Я бы взяла два автомата!» Сторонники президента Беларуси вышли на митинг, пока его противники собрались на площади Независимости

25 августа в Беларуси отмечают День Независимости: в этот день белорусы вышли на митинги за отставку Александра Лукашенко и с требованием новых президентских выборов. Помимо оппозиционных акций в Минске прошел и митинг в поддержку Лукашенко. О том, как это было, рассказали Мария Борзунова и Богдан Бакалейко.