«Люди готовы голосовать за всех жуликов, только не за „ЕР“». Иван Жданов — об итогах «умного голосования» на региональных выборах

13 сентября в России прошел Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли практически во всех субъектах: выбирали глав регионов, городские думы, муниципальные и законодательные собрания. Команда политика Алексея Навального предлагала стратегию «Умного голосования», с помощью которой предполагалось лишить «Единую Россию» большинства в региональных парламентах. Оппозиционным кандидатам удалось попасть в городскую думу Томска, туда прошли глава местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева и сотрудник штаба Андрей Фатеев. Также в городской совет Новосибирска попал координатор штаба Навального Сергей Бойко. Обсудили результаты с Иваном Ждановым, директором Фонда борьбы с коррупцией.

Иван, здравствуйте.

Добрый вечер.

Вы отмечаете победу?

Безусловно, мы рады результатам. И по муниципальным выборам мы прямо счастливы в отдельных регионах, потому что, вот вы правильно сказали, Новосибирск и Томск, это же первые люди, которые шли с чисто политической повесткой, они не говорили про лавочки. Это люди, которые говорили о том, что мы идем в городскую думу для того, чтобы «мочить» «Единую Россию», для того, чтобы с ней разбираться, для того, чтобы делать плохо «Единой России». Они об этом говорили, это руководители штабов, люди, которые были просто взращены политически в наших штабах, они нигде до этого не светились, у них в месте работы было написано, что они руководят штабом Алексея Навального. И два человека из трех ключевых регионов, где мы тратили больше всего ресурсов, победили, и мы этому очень довольны. Более того, они не просто победили, а в Томске еще «Умное голосование» выкинуло практически «Единую Россию», там у них осталось восемь мандатов, и в Новосибирском горсовете большинство получили тоже кандидаты, «Единая Россия» потеряла большинство в Новосибирской гордуме.

О чем это свидетельствует? Люди, избиратели просто устали от засилья представителей партии власти в местных заксобраниях?

Слушайте, да, об этом говорит голосование по спискам. Вот, например, в Томский горсовет прошли партия «Родина», в Новосибирске проходили партия «Новые люди», это говорит о том, что вот уже последнее жулье, люди готовы голосовать за всех жуликов, лишь бы не за «Единую Россию», потому что ну достали просто. И это говорит нам о том, что на следующих выборах, в 2021 году, на выборах в Госдуму, будут хорошие шансы чтобы потеснить и может быть, даже лишить большинства «Единую Россию» в Госдуме.

Правильно ли я понимаю, что только в трех регионах удалось добиться того результата, что «Единая Россия» потеснена? Почему тогда вы называете это успехом, ведь в России их не три, а восемьдесят пять?

Ну, не только в трех регионах. Есть еще регионы, где большинство, например, Тамбов, там тоже в горсовете «Единая Россия» была просто выкинута абсолютно из Тамбовского горсовета.

Это как раз и есть третий регион.

Да, точно совершенно, третий регион, вы совершенно правильно меня поправили. Да, третий регион, но вот ситуация в Тамбове, просто наших кандидатов всех выкинули, шла наша команда, Диана Рудакова, руководитель штаба, и их просто не зарегистрировали. Но работа штаба была такой, что кандидаты от «Умного голосования» победили. В неэлекторабельных регионах, типа Татарстана, типа Краснодарского края, типа Воронежа достаточно сложно избраться, потому что там рисуют просто результаты выборов. Поэтому сто примерно, я вот считал до эфира, сколько у нас кандидатов, по-моему, порядка 118 кандидатов «Умного голосования» прошли в заксобрания, это больше 10% кандидатов, которых мы рекомендовали. Это уже хороший результат, я думаю, что можно гордиться успехом. Но та досрочка, которую устроила Памфилова и эти два дня голосования, особенно на губернаторских выборах, очень показательны. Ну сколько может проголосовать досрочно? Ну 15%…

А в Татарстане больше половины всех избирателей, мы тоже видели все эти цифры, и с удивлением на них смотрели.

А в Татарстане, Еврейской автономной области больше половины, и это просто поразительно. Избиратель привык голосовать в воскресенье, это нормальное электоральное поведение избирателя. Но то, чтобы проголосовало больше 50%, нет, они просто нарисовали эти цифры. Это, конечно, огромная проблема. Памфилова полностью разрушила систему ГАС «Выборы», которая не давала вчера результаты, буквально до утра в системе ГАС «Выборы» практически не было результатов, разрушила законодательство о выборах, потому что это трехдневное голосование, так ярко было показано, насколько оно не стыкуется со всеми остальными нормами касательно списков, наблюдателей, касательно вообще порядка проведения голосования. Памфилова, я могу это четко сказать, она разрушила систему выборов, и она гораздо хуже, чем Чуров.

Это «Умное голосование» и его победа, либо же это фильмы Алексея Навального, которые тоже произвели фурор. И конечно, это крайне неприятная ситуация с отравлением Алексея, которая тоже привлекла внимание к его расследованиям, касающимся этих двух регионов, Томска и Новосибирска.

Я думаю, что безусловно, в Томске отравление Навального сыграло особую роль, потому что Томск полумиллионный город, и в этом городе применяют боевое отравляющее химическое вещество. Я думаю, что в городе Томск достаточно разумных людей, которые даже, может быть, иногда не разделяя любовь к Алексею Навальному, могут сказать, ну офигеть, в нашем городе применяют боевое отравляющее вещество, которое запрещено во всем мире. Во всем мире ОЗХО запретила отравляющие боевые химические вещества. Поэтому, я думаю, что в Томске безусловно роль отравления была значительна, и роль фильма, который мы показали, потому что в Томске нам же еще удалось выкинуть главу фракции, который был фигурантом нашего расследования Фонда борьбы с коррупцией, и главу Томского водоканала. Это второй лидер фракции «Единой России», который был выкинут «Умным голосованием», первый, напомню, в прошлом году мы выкинули Метельского из Мосгордумы.

Есть ли у вас надежда оказаться в Государственной Думе? Я имею в виду и вас, и других сторонников Алексея Навального в 2021 году, когда туда будут проходить выборы. Или же все-таки, реалистично глядя, можно сказать, что не допустят вас, мы помним, сколько уже Навальному не дают зарегистрировать партию.

Давайте смотреть реалистично. Перед этими выборами я думал, что возможно, вообще это были последние выборы, в которых нужно участвовать, потому что трехдневка и изменения системы избирательного законодательства такие существенные, что возможно, вообще не нужно участвовать в этих выборах. Но по результатам я вижу, что хорошие кандидаты проходят, что шансы есть, и я думаю, что в них обязательно стоит участвовать, во-первых. И да, мы прекрасно понимаем, что возможно и высока вероятность, что никого из нас, ни Жданова, ни Соболь, никого из других кандидатов, близких, не близких нам, не зарегистрируют, и сложится такая же ситуация, как была в прошлом году в Мосгордуму. В Мосгордуме же есть двадцать, двадцать два кандидата достойных, которые иногда там принимают странные решения, но там есть часть абсолютно упорных шесть депутатов, которые выносят на повестку Мосгордумы все те вопросы, которые выносит человек наших взглядов и взглядов зрителей телеканала Дождь.

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