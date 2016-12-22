Показательный срок для Карауловой, фейсбук против «Пока все дома», и зачем снова хоронят Сталина

В Москве простились с послом Андреем Карловым, операция в Сирии в цифрах, приговор Варваре Карауловой, сколько стоит благотворительность, борьба с застройкой в Москве, Россия без кубка мира по биатлону, «Похороны Сталина» в «Гоголь-центре» и споры о слиянии факультетов в ГИТИСе.

Итоги четверга подвели Татьяна Арно и Антон Желнов.