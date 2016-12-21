«Фальшивка» в деле посла, какие врачи останутся без больниц, и как сорвать куш в Сочи
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Кто стоит за убийством российского посла, Путин встретился с лидерами думских фракций, как Володин меняет Госдуму, московская полиция готовится к Новому году, Минздрав против династий в медицине, на что идут деньги Росмолодежи, прогнозы Кудрина о российской экономике новости импортозамещения.
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