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«Фальшивка» в деле посла, какие врачи останутся без больниц, и как сорвать куш в Сочи

Вечернее шоу Здесь и сейчас
22:44, 21 декабря
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Теги:
Турция, Сирия, Россия, Владимир Путин, Алексей Кудрин
15 042
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Кто стоит за убийством российского посла, Путин встретился с лидерами думских фракций, как Володин меняет Госдуму, московская полиция готовится к Новому году, Минздрав против династий в медицине, на что идут деньги Росмолодежи, прогнозы Кудрина о российской экономике новости импортозамещения.

Итоги среды подвел Максим Товкайло

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