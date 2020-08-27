Верховный суд России отказался рассматривать иск о трехдневном голосовании. Чем это объясняют в ведомстве

Верховный суд отказал «Объединенным демократам» в рассмотрении коллективного иска, в котором они жаловались на постановление ЦИКа о трехдневном голосовании на ближайших сентябрьских выборах. Жалобу подали сто зарегистрированных кандидатов в депутаты. Случилось это всего два дня назад, то есть Верховный суд принял решение довольно быстро. С чем это связано, обсудили с Анастасией Бураковой, координатором «Объединенных демократов».