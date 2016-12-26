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От Чечни до Сибири: как ИГ воюет с Россией.

И как с террористами борются ФСБ и Рамзан Кадыров
Вечернее шоу Здесь и сейчас
23:56, 26 декабря
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Теги:
ИГ
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Запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на полицейских в Дагестане. Похожие нападения со стороны предполагаемых исламских радикалов происходят не только на Кавказе. В последнее время ИГИЛ берет на себя ответственность за акции и в центральной России.

Евгения Котляр разбиралась, как расширяется зона террористической активности, и насколько она связана с ИГИЛ.

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