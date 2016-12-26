От Чечни до Сибири: как ИГ воюет с Россией.

Запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на полицейских в Дагестане. Похожие нападения со стороны предполагаемых исламских радикалов происходят не только на Кавказе. В последнее время ИГИЛ берет на себя ответственность за акции и в центральной России.

Евгения Котляр разбиралась, как расширяется зона террористической активности, и насколько она связана с ИГИЛ.