От Чечни до Сибири: как ИГ воюет с Россией.И как с террористами борются ФСБ и Рамзан Кадыров
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Запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на полицейских в Дагестане. Похожие нападения со стороны предполагаемых исламских радикалов происходят не только на Кавказе. В последнее время ИГИЛ берет на себя ответственность за акции и в центральной России.
Евгения Котляр разбиралась, как расширяется зона террористической активности, и насколько она связана с ИГИЛ.
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