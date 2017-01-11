Церковь отменяет 1917 год: зачем РПЦ Исаакиевский собор
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На Исаакиевском соборе в Петербурге вывесили плакат, на котором было написано «Не РПЦ». Таким образом участники молодежного общественно-политического движения «Весна» отреагировали на решение петербургских властей передать собор в ведение Русской православной церкви. Накануне губернатор Георгий Полтавченко заявил, что такая договоренность достигнута.
О том, зачем РПЦ Исаакиевский собор, и что еще хочет получить церковь, мы поговорили с главой экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации священником Леонидом Калининым и директором Государственного музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николаем Буровым.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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