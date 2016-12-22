Как Путин помог фермеру Джону, и у кого в России знакомый Михалкова покупает фуа-гра
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Процесс импортозамещения остановился — об этом говорили на конференции Международной торговой палаты. Как отечественные сыр и фуа-гра пытаются захватить российские прилавки, а жизни фермеров меняются после вопросов Путину, рассказывает Ольга Гладышева.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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