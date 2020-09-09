«99% сказанного — бредовая ложь»: разбираем интервью Лукашенко российским госканалам

Лукашенко дал интервью представителям российских государственных каналов: RT, ВГТРК, НТВ и «Первого канала». Среди них была, конечно, и Маргарита Симоньян. Основные месседжи интервью: задержанные на акциях протеста в Беларуси — урки, силовики во время жестких задержаний не нарушали закон, а все протесты координируются из единого американского центра под Варшавой. Лукашенко сказал, что уходить не собирается, хотя и признал несколько раз, что «засиделся». Разговор Лукашенко с российскими журналистами госизданий мы разобрали с политическим обозревателем, журналистом телеканала «Белсат» Игорем Ильяшем.