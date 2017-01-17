Квест от Ходорковского: как будут искать противника Путина

Михаил Ходорковский запускает очередной политический проект — годовой квест, по итогам которого участники должны стать, по мнению Ходорковского, полноценными политиками и составить конкуренцию власти на выборах разных уровней. В общем, примерно то, что делал Дональд Трамп в свое время, да и сам Ходорковский на прошедших парламентских выборах, которые не принесли ему ни одного депутатского места.

Елизавета Антонова рассказывает об очередной политической инициативе Ходорковского.