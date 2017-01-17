Хирург для либералов: зачем жена Шойгу пригласила байкера на экономический форум.И что об этом думают в Кремле
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Главным ньюсмейкером экономического форума имени Гайдара, который закончился в выходные, стал не Алексей Кудрин, Герман Греф или Анатолий Чубайс, а глава байкерского клуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов. Он выступил на экспертной дискуссии, посвященной управлению туристических кластеров. Участие Хирурга в экономическом форуме уже третий день обсуждается в социальных сетях. Кто и зачем позвал ночного волка на главный либеральный экономический форум — в материале Ольги Гладышевой.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
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