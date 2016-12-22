Голодные мужья и послушные депутаты: как изменилась жизнь Думы с приходом Володина

Голодные мужья, послушные чиновники и железная дисциплина. Новый созыв Госдумы запомнился не резонансными инициативами, а попыткой Думы нарастить вес и на равных разговаривать с исполнительной властью. Как жизнь депутатов меняется при новом спикере Вячеславе Володине? Ответ на этот вопрос искали парламентские корреспонденты Дождя Елизавета Антонова и Алексей Александров.