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Голодные мужья и послушные депутаты: как изменилась жизнь Думы с приходом Володина

Вечернее шоу Здесь и сейчас
13:31, 22 декабря
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Теги:
Госдума
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Голодные мужья, послушные чиновники и железная дисциплина. Новый созыв Госдумы запомнился не резонансными инициативами, а попыткой Думы нарастить вес и на равных разговаривать с исполнительной властью.  Как жизнь депутатов меняется при новом спикере   Вячеславе Володине? Ответ на этот вопрос искали парламентские корреспонденты Дождя Елизавета Антонова и Алексей Александров.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

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