Оптимизация в ГИТИСе: кому понадобилось скандальное слияние факультетов.Спор ректора института Григория Заславского и преподавателя Игоря Овчинникова в прямом эфире
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Студенты, выпускники и педагоги Российского института театрального искусства требуют разъяснить им необходимость слияния двух факультетов вуза — продюсерского и театроведческого. Они написали письмо министру культуры Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и ректору ГИТИСа Григорию Заславскому. Студенты называют слияние двух разнонаправленных факультетов неразумным, поскольку «продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий — ученых».
Мы поговорили с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и преподавателем продюсерского факультета Игорем Овчинниковым.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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