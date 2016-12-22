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Оптимизация в ГИТИСе: кому понадобилось скандальное слияние факультетов.

Спор ректора института Григория Заславского и преподавателя Игоря Овчинникова в прямом эфире
Вечернее шоу Здесь и сейчас
23:10, 22 декабря
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Ведущие:
Антон Желнов, Татьяна Арно
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Студенты, выпускники и педагоги Российского института театрального искусства требуют разъяснить им необходимость слияния двух факультетов вуза — продюсерского и театроведческого. Они написали письмо министру культуры Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и ректору ГИТИСа Григорию Заславскому. Студенты называют слияние двух разнонаправленных факультетов неразумным, поскольку «продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий — ученых».

Мы поговорили с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и преподавателем продюсерского факультета Игорем Овчинниковым.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

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